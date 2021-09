Laura Calu (Scènes de ménages) maman : elle relate son accouchement "magique"

Reprenant toutes les rumeurs qui circulent autour de la naissance, elle explique : "On m'avait dit qu'il était rare de perdre les eaux surtout pour un premier : J'ai perdu les eaux et c'est mon premier. (...) On m'avait dit que les sages-femmes souvent n'écoutaient pas nos souhaits. J'ai eu deux anges gardiennes autour de moi ce jour là et je ne les oublierai jamais. Si elles passent par là : Elisabeth, Élise : Merci infiniment pour nous trois. On m'avait dit : 'Tu verras tu ne contrôleras rien et tu ne pourras probablement pas accoucher dans la position que tu imagines surtout avec la péridurale.' Et bien si, j'ai testé toutes les positions que je voulais. Un peu comme pour la conception, mais en moins agréable, forcément."

Celle qui incarne la nouvelle colocataire de Raymond et Huguette dans Scènes de ménages s'est donc sentie plus que jamais "maître" de son accouchement. "Je me suis sentie forte, guerrière. C'était magique. Je n'ai jamais eu autant confiance en mon corps." Des mots rassurants et bienveillants pour toutes les futures mamans !