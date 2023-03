Laura Lempika "pas heureuse" avec Nikola Lozina bien avant leur mariage : révélations sur leur rupture

Laura Lempika et Nikola Lozina ont créé la surprise au mois de janvier dernier en annonçant leur rupture, quelques mois seulement après leur mariage incroyable célébré dans le Sud de la France. Une procédure de divorce a même d'ores et déjà été entamée mais, fort heureusement, c'est sans encombre que les désormais ex gèrent la situation, notamment pour le bien être de leur fils Zlatan (2 ans).

Jusqu'à présent néanmoins, aucun des deux ne s'était véritablement exprimé sur les raisons qui les avaient poussé à se quitter. Le mystère a finalement été en partie levé dans l'émission C'est la Famille, le nouveau programme diffusé sur 6play. En effet, dans un épisode, Laura Lempika est revenue sur ce grand bouleversement dans sa vie auprès de sa bonne amie Manon Tanti. "Faire le système de l'autruche dans une relation, dans le sens que bon, on a des enfants, mais ça ne va pas et on ne se le dit pas, parce qu'on n'ose pas se le dire parce qu'on a des enfants, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution", a-t-elle commencé à expliquer.

Et d'entrer davantage dans les détails, révélant que leur relation était déjà terminée avant leur grand mariage : "Nikola n'était pas forcément heureux avec moi et moi, je n'étais pas forcément heureuse avec lui, même avant le mariage, parce que le mariage était public, donc il était prévu, mais bien avant le mariage, j'avais un gros problème d'attention".

Lui n'a pas fait les efforts nécessaires de son côté

Ainsi, contrairement à ce que certains pourraient penser, leur décision de se séparer a été mûrement réfléchie. "Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant : 'Ça y'est, notre couple, on va s'arrêter, on ne s'aime plus'. Bien sûr que ça faisait un moment que ça n'allait plus", a-t-elle souligné, ajoutant avoir fait "beaucoup d'efforts" pour "essayer" de sauver leur histoire. "Je pense que lui n'a pas fait les efforts nécessaires de son côté, parce qu'il n'avait pas forcément envie de les faire, parce qu'il n'était pas heureux avec moi", estime-t-elle aujourd'hui.

Mais au grand soulagement de Laura Lempika, "tout s'est fait très simplement, sans dispute, sans cris". "Heureusement, on a eu la maturité de comprendre tout ça. On est séparés, mais je suis sûre qu'on est beaucoup plus heureux séparés qu'ensemble", a-t-elle conclu sur le sujet.