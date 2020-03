Laura Prepon révèle avoir avorté : "Je me suis sentie comme une ratée"

Interviewée par le magazine People, Laura Prepon s'est confiée sur la maternité à l'occasion de la parution de son livre You & I, as mothers. Encore émue de cet épisode traumatisant, l'actrice de 40 ans a révélé avoir subi un IVG alors qu'elle était enceinte de son second enfant en 2018.

"Le cerveau et les os ne grandissaient pas. On nous a dit que la grossesse n'irait pas à terme et que mon corps serait en danger si je la poursuivais", a-t-elle expliqué. Souffrant de boulimie lorsqu'elle était plus jeune, Laura a immédiatement culpabilisé et pensé que l'échec de cette seconde grossesse était entièrement de sa faute. Elle raconte : "Arriver au deuxième trimestre et ensuite être informée de cette terrible nouvelle, je me suis sentie comme une ratée (...) J'ai été effrayée en pensant que quelque part les abus que j'avais fait subir à mon corps pouvaient être une des raisons pour que ça ne marche pas. Les médecins m'ont assuré que non mais dans ces moments, c'est très facile de se punir soi-même."

Désemparée et bouleversée, l'actrice de la série Orange is the New Black a même pensé ne plus pouvoir avoir d'enfants. "Je suis arrivée au point où je ne savais pas si je serais capable d'être enceinte à nouveau parce que le processus de guérison a pris tellement de temps" a-t-elle déclaré aux journalistes du magazine People. Déjà maman d'une petite fille prénommée Ella (née en 2017), Laura est finalement tombée enceinte à nouveau et a pu accueillir son deuxième enfant en février 2020 avec son mari Ben Foster. "Cela remet en perspective quelle bénédiction c'est d'avoir un enfant en bonne santé" a-t-elle confié, heureuse et comblée d'avoir eu la chance de donner une seconde fois la vie.