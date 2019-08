Laura Tenoudji amoureuse : photo "love" avec son mari Christian Estrosi

Entre Laura Tenoudji et Christian Estrosi, c'est une affaire qui roule ! Mariés depuis trois ans, le couple rayonne de bonheur comme au premier jour. C'est en tout cas ce que laisse croire la dernière publication de Laura Tenoudji sur Instagram. En effet, la journaliste de 43 ans a partagé un nouveau selfie qui respire l'amour. Sur l'image, la jolie blonde et le maire de Nice apparaissent tout sourire et surtout très complices. Laura Tenoudji a accompagné cette photo de deux petits mots qui en disent long sur ses sentiments pour l'homme politique. "Just Love", comprenez "Que de l'amour".

Une tendre attention qui a ravi les quelque 2 000 followers de celle qui est surnommée "Laura du web". Ils sont nombreux à avoir souligné la classe et l'élégance de leur couple. Il faut dire que Christian Estrosi se veut décontracté dans un costume sans cravate et Laura Tenoudji est resplendissante dans une tenue blanche qui fait ressortir son magnifique teint hâlé.

Laura Tenoudji et Christian Estrosi se sont unis en 2016 au cours d'une cérémonie intime entourés de leurs proches. Quelques mois plus tard, ils accueillaient leur premier enfant ensemble, à savoir une petite fille prénommée Bianca. Aujourd'hui âgée de 2 ans, la fillette a d'ailleurs récemment donné du fil à retordre à ses parents après s'être blessée au pied. Mais pas de quoi gâcher les vacances de cette famille recomposée. En effet, Laura Tenoudji est également la maman comblée de Milan, 10 ans, né de sa précédente relation avec Michael Tapiro. Quant au maire de Nice, âgé de 64 ans, il a deux autres filles, Laeticia (34 ans) et Laura (31 ans).

Côté vie professionnelle, Laura Tenoudji reprend du service à la rentrée dans l'émission Télématin de France 2 où elle tient une chronique depuis 2000. De son côté, Christian Estrosi se prépare pour la bataille des municipales qui l'attend et qui l'opposera à son ancien collaborateur, Eric Ciotti.