Laura Tenoudji : Sa fille Bianca (2 ans) blessée, elle demande conseil

Pourtant, la veille tout allait pour le mieux. Samedi 17 août, Laura Tenoudi s'était dévoilée à la montagne, envoyant "un peu d'air pur" à ses abonnés. De son côté, son époux Christian Estrosi en avait montré plus de leur escapade à Auron sur Instagram. Le maire de Nice de 64 ans avait partagé une photo de famille, prise lors d'une randonnée de groupe. L'homme politique était apparu décontracté, portant un tee-shirt "papa cool" et avec sa petite Bianca sur son dos dans un porte-bébé. "Maire, père & grand père", avait-il légendé puisque l'une de ses deux grandes filles, Laetitia ou Laura, nées en 1985 et 1988, était présente, accompagnée de son partenaire et de leurs deux enfants. Milan, le fils aîné de 10 ans de Laura Tenoudji dont le visage a été soigneusement flouté, était également présent.