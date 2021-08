Laura Tenoudji émue : son fils célèbre ses 12 ans, elle dévoile (en partie) son visage !

Il y a ceux qui se déchirent à l'heure de la rupture. Et puis il y a Laura Tenoudji. La jeune femme de 45 ans est d'ailleurs si proche de son ex qu'elle a confié son intérieur à sa nouvelle compagne qui est décoratrice d'intérieur. Christian Estrosi a même célébré le mariage de Frank Tapiro et de sa douce, le 25 février 2020, en la présence de la journaliste. Il faut croire que chacun a droit à l'amour. Laura Tenoudji, qui avait toujours refusé de dire "oui", a finalement craqué pour les beaux yeux du maire de la ville de Nice. "Ce fut la suite logique de notre amour, avec une belle cérémonie oecuménique célébrée par un prêtre et un rabbin, dans le respect de nos traditions respectives" confiait-elle au magazine Gala. Une jolie famille recomposée, en somme...