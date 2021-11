Laura Tenoudji et Christian Estrosi : anniversaire de mariage en pleine nature !

Ce 12 novembre,Laura Tenoudji et Christian Estrosi fêtent leurs 5 ans de mariage ! Les parents de la petite Bianca (âgée de 4 ans) ont souhaité célébrer ce jour d'une manière tout à fait original. Sur son compte Instagram, la chroniqueuse de Télématin a partagé un cliché d'elle et de son mari en balade dans les bois. Chaussures de randonnée, vêtements chauds et sacs sur le dos : on est bien loin des paillettes et des belles réceptions que certains préfèrent, pour ce genre d'anniversaire. Le maire de Nice et la journaliste forment un couple très sportif et ne manquant pas d'humour. Laura Tenoudji a noté en légende de son post : "Noces de bois dans les bois !".

En effet, les 5 ans de mariage correspondent aux noces de bois. Le politicien et sa compagne ont donc choisi la simplicité pour fêter leur amour et ce jour si important, à leurs yeux, en partageant un moment de complicité dans la nature. Dans l'espace commentaires, le couple a reçu de nombreux messages de félicitations. Le maire de Nice a également posté un cliché de sa femme et lui, lors de leur sortie au coeur des montagnes alpines.