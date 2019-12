Laura Tenoudji et Christian Estrosi complices pour une belle inauguration à Nice

La ville de Nice était en fête dans la matinée du samedi 14 décembre 2019 ! Après dix ans de travaux, la ligne 2 du tramway est enfin complète et relie désormais le port de la ville à l'aéroport en un peu plus de trente minutes. Une grande nouvelle fêtée comme il se doit en présence du maire de la ville (et président de la Métropole Nice Côte d'Azur), Christian Estrosi.

Heureux de vivre ce grand événement avec les Niçois venus en nombre pour l'inauguration, l'élu de 64 ans était accompagné de celle qui le soutient au quotidien, son épouse Laura Tenoudji. La journaliste de 43 ans de l'émission Télématin (France 2) n'a pas manqué d'immortaliser cette grande journée de fête en réalisant plusieurs selfies avec son mari. Elle a également pris la pose avec lui devant les tramways de la ligne 2 et a osé quelques poses décalées. Parce que Laura Tenoudji est comme ça, naturelle, même pendant les événements officiels. Christian Estrosi était également entouré de Renaud Muselier, le président du Conseil Regional de PACA, Charles Ange Ginesy, le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, le député de la 1ère circonscription des Alpes-Martimes, et Bernard Gonzales, le préfet des Alpes-Martimes, mais également de Surya Bonaly. L'ancienne championne de patinage artistique se trouvait sur la Côte d'Azur pour participer au Peace and Sport Forum 2019 à Monaco et recevoir les insignes de Chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur.

Au lendemain de la grande inauguration, Christian Estrosi et Laura Tenoudji ont profité de la ligne de tramway agrandie. Le couple s'est rendu en courant jusqu'au port pour un footing dominical et a pris le tramway pour rentrer. Une sortie illustrée et commentée par Christian Estrosi sur sa page Instagram. "Aller en #jogging, retour en #tram = zéro carbone. Bon dimanche à tous !#ILoveNice #Nice06", a écrit le maire de Nice en légende de photos de sa femme et lui. Leur fille Bianca, 2 ans, n'était quant à elle pas de la partie.