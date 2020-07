Laura Tenoudji folle de Christian Estrosi : doux mots pour un jour spécial

Christian Estrosi ne peut être plus heureux. En plus de l'amour de Laura Tenoudji, il a celui des Niçois. Maire sortant, il a été réélu avec une franche majorité lors du second tour des élections municipales dimanche 28 juin 2020. Le représentant des Républicains a récolté 59,3% des suffrages, une nette victoire qu'il a fêtée en famille devant la mairie de Nice. Cette réélection signe son troisième mandat. Fière de son mari, qu'elle a accompagné et soutenu durant toute sa campagne, Laura Tenoudji lui avait adressé un message le soir-même. "Félicitations mon amour. Tellement fière de toi et des Niçois", avait-elle commenté sur Instagram.