Laura Tenoudji : "Je n'ai jamais aimé être enceinte", confessions sur ses deux grossesses

Laura Tenoudji est folle de ces deux enfants, Milan et Bianca (12 et 4 ans). Elle n'hésite pas à les exposer sur les réseaux sociaux (tout en prenant soin de flouter leurs visages), où elle compte plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. La présentatrice télé fait tout de même une étonnante confession sur ses deux grossesses...

Laura Tenoudji est la prochaine invitée du podcast The Parents Show. Dans son épisode (disponible ce jeudi 9 décembre 2021), la chroniqueuse de l'émission Télé-Matin répond à sept questions sur sa vie de mère de famille. Au détour de l'une d'elles, Laura Tenoudji fait une étonnante révélation.

Je ne me trouvais pas particulièrement jolie enceinte, et en plus j'avais faim tout le temps...

"Je ne me trouvais pas particulièrement jolie enceinte, et en plus j'avais faim tout le temps donc ça m'exaspérait, s'est-elle souvenue. Il y a des femmes qui ont de magnifique ventre avec des jambes longues, qui sont grandes et très fines." Pour nuancer, elle ajoute : "Le moment où vient l'enfant je trouve ça magique. Ça mérite ces 9 mois."

Toujours au chapitre de la santé, Laura Tenoudji poursuit : "J'ai plutôt bien géré l'après grossesse. Évidemment le corps change, c'est certain, maintenant il ne faut pas non plus faire un tableau totalement catastrophique de ce qu'il se passe. Je me suis sentie mieux dans mes baskets après avoir eu un enfant qu'avant."

Après ses deux grossesses, l'épouse du maire de Nice affirme être parvenue à reperdre ses kilos après 6 à 9 mois.