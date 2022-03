Laura Tenoudji : Qui est Michael Tapiro, le père de son fils aîné ?

Entre Laura Tenoudji et Christian Estrosi, c'est toujours l'amour fou ! Depuis plusieurs années, la chroniqueuse de Télématin représente notamment un soutien de taille pour le maire de Nice qui a traversé quelques épreuves lors de ses mandats, comme l'attentat dans sa ville en 2016. Duo uni face au public, ils le sont aussi dans l'intimité, particulièrement pour élever leur fille Bianca (née en 2017). Un enfant qui ne les a pas fait découvrir la parentalité puisque chacun avait déjà eu affaire aux couches et aux biberons.

Laura Tenoudji a de son côté vécu une belle histoire d'amour avec Michael Tapiro. Ensemble, ils ont accueilli leur fils Milan en 2009. L'ex de "Laura du web" comme on la surnomme est le créateur et directeur d'une école de management du sport, lancée en 2010 et baptisée Sport Management School. Celle-ci est dédiée aux métiers du sport business. Un rêve devenu réalité pour Michael Tapiro.

"J'ai commencé avec un parcours sportif et j'ai fondé le Club de Neuilly sur Seine : 'Rugby Club Paris Neuilly'. J'ai ensuite créé en 1999 l'agence Au-delà du sport avec Christophe Juillet et Marc Lièvremont, spécialisée dans la relation sport et management en entreprise. En parallèle, je suis professeur en marketing depuis 15 ans. J'ai notamment été enseignant à l'ESSEC et au Pôle Universitaire Léonard de Vinci. Pendant toutes ces années, je souhaitais lancer ma propre école", confiait-il pour le site Hauts de Seine Initiative.

Des ex toujours très proches

Laura Tenoudji et l'entrepreneur sont par ailleurs restés en très bons termes. Mieux encore, Christian Estrosi et lui ont fini par nouer des liens d'amitié. "Le couple s'entend très bien avec l'ancien compagnon de Laura", apprenait-on dans le magazine Gala en juillet 2021. Le maire de Nice a même marié Michael Tapiro à sa nouvelle compagne ! "C'est Christian qui a célébré son mariage. Et son épouse, décoratrice d'intérieur, s'est occupée de notre domicile parisien", révélait Laura Tenoudji.

À noter que la jolie blonde de 46 ans a elle aussi fini par se marier. "Ce fut la suite logique de notre amour, avec une belle cérémonie oecuménique célébrée à Nice par un prête et un rabbin, dans le respect de nos traditions respectives", se souvenait-elle pour nos confrères en parlant de son union avec Christian Estrosi qui a eu lieu en novembre 2016.

Pour rappel, le politique avait épousé dans le passé Dominique Sassonne, avec qui il a eu deux enfants : Laetitia (36 ans) et Laura (33 ans). Il est même grand-père de deux petites-filles, Zelda (3 ans) et Nora (2 ans).