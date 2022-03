Laure (Koh-Lanta) face à une mort tragique : très émue, l'agricultrice prend la parole...

Triste nouvelle pour l'une des aventurières phares de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Sur son compte Instagram, Laure, grande acolyte de la gagnante Maxine, annonce la mort d'un être cher. Une nouvelle révélée plus de deux semaines après le drame, à l'occasion d'un événement spécial. En effet, c'est pour lui rendre hommage à sa façon que Laure se livre.

"Je voulais vous faire part de quelque chose qui m'a touchée, confie l'agricultrice de 27 ans. J'ai perdu une de mes juments récemment, le 12 février dernier, assez tragiquement." Sans trop entrer dans les détails ni révéler les raisons de la disparition de son animal, Laure explique pourquoi elle n'a pas ébruiter la mauvaise nouvelle plus tôt : "C'est quelque chose que j'ai voulu garder pour moi. Je n'ai pas voulu vous en parler parce que c'était compliqué."

Aujourd'hui, elle prend la parole pour partager le joli bijou qu'elle portera désormais à son poignet en hommage à sa jument. "Ma soeur me dit : 'Pourquoi tu ne prendrais pas de ses crins pour te faire un bracelet ?' Sur le coup, je me pose la question. J'avais peur de trop souvent y penser en l'ayant autour du poignet. Puis d'un autre côté, c'est une manière de la faire vivre à travers moi. Du coup je me suis lancée, confie-t-elle. J'ai passé la commande et aujourd'hui j'ai reçu mon bracelet. Assez partagée au départ, j'ai eu peur de l'ouvrir, pas envie de pleurer à nouveau... C'est assez compliqué. Finalement, il est super beau. Forcément j'ai pleuré, mais je suis contente."

C'est la voix tremblante que cette éleveuse de vaches laitières dans le Doubs poursuit : "Je ne parviens pas à trouver mes mots, je suis quand même assez émue. C'est une super belle chose en fait, je ne regrette pas. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Ce sera mon porte-bonheur. Je le garderai toujours avec moi." Le bracelet de crins tressés est vendu sur le site Aux crins d'or au prix de 70 euros. Il s'agit du modèle "Fascinant" présenté comme "conçu méticuleusement grâce à un fermoir magnétique en acier inoxydable avec un effet 'poussières d'étoiles'". De son côté, Laure indique avoir fait ce geste "pour la jument extraordinaire que tu as été et que tu resteras..."