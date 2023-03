Laure Manaudou en admiration devant sa fille : elle dévoile le talent de Manon en vidéo, très éloigné de la natation

Chacun son sport dans la famille de Laure Manaudou ! Comme tout le monde le sait, la discipline fétiche de la championne olympique est bien évidemment la natation, elle qui a brillé depuis très jeune avant de toucher les étoiles lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Un talent pour la nage qu'elle partage d'ailleurs avec son frère, Florent, lui aussi champion olympique, ainsi qu'avec son ex, Frédérick Bousquet. Mariée à Jérémy Frérot, l'ancienne nageuse de 36 ans est l'heureuse maman de trois enfants. Son fils Lou (5 ans) - qu'elle a eu avec le chanteur - a développé une passion pour le rugby, le sport roi du côté du bassin d'Arcachon (Gironde), l'endroit où la famille est installée depuis plusieurs années maintenant.

Très présente pour ses enfants, Laure Manaudou n'hésite pas à les suivre et à les accompagner dans leurs vies de tous les jours. Si elle s'est montrée présente lors d'une défaite de Lou avec son équipe de rugby, elle l'est également lorsqu'il s'agit de sa grande fille, Manon (12 ans). Si la native de Villeurbanne (Rhône) a choisi la natation et son fils Lou le rugby, pour la fille de Frédérick Bousquet, c'est l'équitation ! La déjà très grande Manon a développé une vraie passion pour les chevaux et il se pourrait bien qu'elle lui ait été transmise par sa marraine, Fanny Skalli. Un temps en couple avec Florent Manaudou, la jolie brune est une cavalière de renom et c'est probablement elle qui a initié la jeune fille à l'équitation.

Manon très à l'aise sur son cheval, Lili

Depuis, Manon Manaudou ne passe plus une semaine sans se rendre dans un centre équestre pour être auprès des chevaux, comme ce fut le cas il y a quelques jours. Sur son compte Instagram, où elle se montre très active et où elle est suivie par plus de 175 000 abonnés, Laure Manaudou a publié le 8 mars une jolie vidéo dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama) sur laquelle on peut voir sa fille sur son cheval et on peut voir qu'elle est déjà très à l'aise ! "Manon et Lili", écrit simplement l'ancienne nageuse en ajoutant un emoji cheval et un coeur rouge.

Toujours aussi accro à l'équitation, la fille de Laure Manaudou continue de vivre sa passion à fond, pour le plus grand bonheur de sa mère !