Laure Manaudou : Sa grande fille Manon vit sa passion à fond... la même que son illustre marraine

Si Laure Manaudou a été attirée très jeune par les bassins de natation, il semblerait que pour sa fille, ce soit plutôt les chevaux ! Maman de trois beaux enfants, l'ancienne nageuse de 36 ans les a eu avec deux hommes différents. En couple et mariés depuis 2018 avec le chanteur Jérémy Frérot, elle a connu une belle histoire avec un autre nageur très connu, Frédérick Bousquet. Ensemble, ils ont eu une fille, Manon, née le 2 avril 2010 et qui va donc fêter ses 13 ans cette année. S'ils ne sont plus ensemble, les parents de la jeune fille se partagent sa garde, la soeur de Florent Manaudou ayant la garde à l'année tandis que le sportif de 41 ans est avec elle pour les vacances.

Des moments privilégiés pour Frédérick Bousquet, installé dans le sud de la France et qui fait en sorte de toujours passer de bons moments lorsque Manon est avec lui et sa nouvelle compagne. Les vacances terminées, la jeune fille est rentrée chez elle, auprès de sa mère, qui est installée avec le chanteur de 32 ans près du Bassin d'Arcachon depuis plusieurs années maintenant. Si elle fait attention à protéger la vie privée de sa fille, Laure Manaudou aime bien partager quelques photos d'elle avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Suivie par plus de 176 000 abonnés, la championne olympique vient de publier une jolie photo de Manon dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama).

Manon passe un beau moment auprès des chevaux

Ce dimanche 5 mars, c'était journée activité pour Manon, qui a pu pratiquer l'équitation, qui est sa passion depuis un bon moment maintenant. Il faut dire qu'elle a eu comme marraine Fanny Skalli, une cavalière de renom qui a été en couple avec Florent Manaudou et c'est peut-être de là qu'est né son amour pour les chevaux. Il y a quelques semaines, Laure Manaudou partageait déjà sa "fierté" de voir sa fille remporter un concours équestre et visiblement, sa fille aînée passe beaucoup de temps au centre d'équitation, situé sur le bassin d'Arcachon. Sur la photo, on peut voir Manon, de plus en plus grande et élancée, de dos, avec un casque d'équitation sur la tête, en train de caresser un cheval. Un beau moment qui a plu à sa mère, qui n'a pas hésité à le partager avec ses fans sur Instagram.

Si le petit Lou a choisi le rugby, pour Manon c'est l'équitation et la jeune brune semble avoir développé une vraie passion pour ce sport.