Diaporama : Laure Manaudou : Sa grande fille Manon vit sa passion à fond... la même que son illustre marraine

1 / 13 Laure Manaudou : Sa grande fille Manon vit sa passion à fond... la même que son illustre marraine

2 / 13 Laure Manaudou : Sa fille Manon fan d'équitation Laure Manaudou (ambassadrice) lors de la conférence de presse pour le raid polaire 100% féminin en Islande "Destination Iceland by Défi d'Elles", à la maison de soins Respire à Paris, France. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Mère de trois enfants, l'ancienne nageuse partage la garde de sa fille aînée avec son ex, Frédérick Bousquet

4 / 13 Manon vit à l'année avec sa mère et son beau-père, Jérémy Frérot. la famille est installée près du bassin d'Arcachon Frédérick Bousquet et Laure Manaudou - Dîner du gala de la mode contre le Sida au Pavillon d'Armenonville le 28 janvier 2010. © BestImage, Rindoff/Bellak

5 / 13 Sur son compte Instagram, Laure Manaudou a publié une jolie photo de Manon le 5 mars dans sa story Exclusif - Laure Manaudou - La championne de natation L.Manaudou organise et lance la 1er édition de sa course, la "Swimrun" à Arcachon, France, le 23 juin 2019. Maintenant organisatrice de course avec son amie C.Gauzet, ancienne candidate de l'émission Koh-Lanta. Cette première édition de course et de nage était composée de 12 kilomètres de course dans le sable et 3 kilomètres de nage en mer. © Patrick Bernard/Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

6 / 13 Sur le cliché, on peut voir la jeune fille de 12 ans en train de caresser un cheval Manon, la fille de Laure Manaudou © Instagram, Laure Manaudou

Visiblement passionnée par les chevaux, la fille de Laure Manaudou a passé un excellent dimanche avec sa mère et ses animaux préférés !

8 / 13 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, « LA CHANSON SECRETE », présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage

9 / 13 Exclusif - Jérémy Frerot ouvre son restaurant, le Pestacle, au port de La Teste. Jeremy Frerot, le célèbre chanteur et mari de Laure Manaudou, rêvait depuis longtemps comme beaucoup de Star de monter son restaurant. Il a réalisé son rêve avec sa bande, ses quatre meilleurs amis de chez lui, de son Bassin d'Arcachon, qui travailleront dans le restaurant avec lui : Melissa, Victor, Igor et Théo. Son restaurant, "Le Pestacle" est une pizzeria, bar à vin, concerts, spectacles, et piste de pétanque. Plutôt un lieu de vie et de loisirs, que juste un restaurant. Le concept se trouve sur le port de La Teste, village à côté d'Arcachon. Il a ouvert le samedi 2 Mai en pleine crise Coronavirus (COVID-19), n'ayant pas voulu reculer l'ouverture, il se lance dans un premier temps dans une activité de drive et de pizzas à emporter afin de faire connaitre son exceptionnelle carte de Pizzas et de vins de Bordeaux exclusivement, car son établissement se veut Bio et écologiquement responsable avec des produits locaux. Il a construit lui-même, avec ses amis, son four à Pizza plutôt que d'en faire venir un d'Italie. Ecologie, bons produits, et plaisirs, il veut que son restaurant lui ressemble. Et certains soirs, ces amis espèrent bien qu'il chantera quelques chansons en plus des nombreux concerts qu'il prévoit d’organiser dans sa grande salle d'une centaine de couverts. Le 2 mai 2020 © Patrick Bernard / Bestimage © BestImage

10 / 13 Laure Manaudou - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

11 / 13 Exclusif - Laure Manaudou, entourée de Aurélie Arne et Emilie Bordes - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, « LA CHANSON SECRETE », présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage

12 / 13 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, « LA CHANSON SECRETE », présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage