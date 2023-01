Laure Manaudou : Son fils Lou dépité, elle immortalise son "échec" avec un but bien précis...

Le sport, c'est de famille chez les Manaudou et pas question pour Laure que ses enfants n'en fassent pas. Il faut dire qu'elle a une sacrée expérience dans le domaine, puisqu'elle a marqué l'histoire de la natation française en devenant championne olympique. Son petit frère, Florent Manaudou, est également l'un des tous meilleurs nageurs français et elle a été en couple pendant plusieurs années avec un autre nageur, Frédérick Bousquet, avec qui elle a une grand fille, Manon (12 ans). Aujourd'hui en couple et mariée au chanteur Jérémy Frérot, elle mène la belle vie du côté du bassin d'Arcachon (Gironde) avec son mari et leurs deux garçons, Lou (5 ans) et le petit dernier, né en janvier 2021.

Si l'on aurait pu penser que le petit Lou allait se mettre naturellement à la natation, le jeune garçon a plutôt opté pour le sport le plus populaire dans la région où il se trouve, le rugby. Probablement inscrit dans un club à proximité de chez lui, il a la chance de pouvoir compter sur le soutien de sa mère pendant ses matchs. Active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 170 000 abonnés, l'ancienne nageuse de 36 ans vient de publier une photo de Lou sur un terrain de rugby, certainement en train de pleurer et d'essuyer ses larmes avec ses mains. "L'échec fait partie de la réussite", écrit simplement Laure Manaudou en commentaire (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Lou, déjà fan du club de rugby local

Une façon de remonter le moral de son fils, qui va devoir apprendre à accepter et à digérer les défaites, qui sont inhérentes à la pratique du sport. En tout cas, cela fait déjà un petit moment que Lou a opté pour le rugby puisque début novembre, sa mère publiait une jolie photo de lui avec le maillot du club de rugby local, l'Union Bordeaux Bègles (UBB). Une passion qui semble bien plaire à sa mère, puisqu'elle a ajouté un petit emoji coeur rouge sur le cliché.

Des débuts compliqués pour le jeune Lou, qui va devoir s'endurcir et accepter la défaite, mais avec les gènes de sa mère, il y a de bonnes chances pour qu'il devienne un très bon joueur de rugby un jour !