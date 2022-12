Laure Manaudou : Son immense fille Manon, cheveux très longs, sportive de Noël en jogging !

Le sport elle ne pouvait y échapper, elle a ça dans le sang. Avec des parents aussi sportifs que Laure Manaudou et Frédérick Bousquet, la jolie Manon, 12 ans, avait de grandes chances pour que le sport devienne pour elle aussi une véritable passion. Et si on ne la voit pas encore évoluer dans les bassins, l'adolescente, déjà immense, dévoile en revanche ses talents sur un skate, depuis quelque temps. Dans une story de Frédérick Bousquet, cet été, on pouvait découvrir Manon de dos en train de pratiquer son nouveau sport de prédilection, le skateboard. "Passion skate...", écrivait alors le fier papa. Et si les beaux jours ont passé, cela n'empêche pas Manon Bousquet de pratiquer le skate encore et toujours.

Ainsi, le lendemain de Noël, c'est cette fois-ci Laure Manaudou qui partage une photo de son aînée, sur Instagram. Toujours plus élancée, et les cheveux très longs, Manon apparaît en ensemble de jogging noir, sur sa planche. Le visage bien entendu toujours soigneusement caché par la nageuse, qui tient à protéger sa fille coûte que coûte. Une passion qui perdure pour Manon, qui va peut-être choisir une autre voie que la natation pour briller comme ses illustres parents. Séparés depuis plusieurs années maintenant, Laure (36 ans) et Frédérick (41 ans) ne vivent plus dans le même coin et Manon passe son temps entre la maison de sa mère sur le bassin d'Arcachon, où ils ont subi de terribles dégâts cet été, et la côte d'Azur où son papa est installé depuis un moment.

Ses deux frères eux aussi passionnés de sport

Les deux petits frères de Manon semblent eux aussi déjà sportifs. À seulement 5 ans, Lou est en âge de pratiquer plusieurs activités et visiblement, il a déjà une préférence marquée pour un sport très populaire dans le sud-ouest de la France : le rugby. Le fils aîné de Laure Manaudou et Jérémy Frérot est en effet apparu sur une story de sa maman récemment avec un beau maillot du club de rugby local, l'Union Bordeaux Bègles (UBB). Quand leur petit dernier, qui porte aussi un prénom non genré, est déjà un sacré baroudeur à tout juste deux ans.