Laure Manaudou : Sa fille Manon se trouve une nouvelle passion et elle est déjà très douée !

On dit souvent que les chiens ne font pas des chats et pour la petite Manon il semblerait bien que ce soit le cas ! La jeune fille de 12 ans a la chance d'avoir deux parents qui sont de véritables légendes de la natation. Sa mère, Laure Manaudou est une véritable prodige des bassins, championne olympique très jeune et qui a connu une carrière fulgurante. Son père Frédérick Bousquet n'est pas en reste non plus, lui qui a fait partie de la génération dorée de la natation française, aux côtés d'Alain Bernard et Amaury Leveaux. C'est sûr qu'avec des parents aussi douées, la grande brune allait rapidement s'intéresser au sport, elle qui semble très proche de ses parents.

Séparés depuis plusieurs années maintenant, Laure (36 ans) et Frédérick (41 ans) ne vivent plus dans le même coin et Manon passe son temps entre la maison de sa mère sur le bassin d'Arcachon, où ils ont subi de terribles dégâts cet été, et la côte d'Azur où son papa est installé depuis un moment maintenant. Un père aimant et qui se montre toujours très attentionné avec sa fille, que ce soit lors de belles vacances à deux ou encore quand il s'agit de chouchouter cette dernière. Très actif sur Instagram, où il est suivi par près de 35 000 abonnés et où il partage régulièrement des moments de vie, Frédérick Bousquet vient de dévoiler la dernière découverte de sa fille et visiblement, elle est déjà accro.

Manon déjà très à l'aise sur son skate !

Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), l'ancien beau-frère de Florent Manaudou a publié une courte vidéo où on peut voir Manon de dos en train de pratiquer son nouveau sport de prédilection, le skateboard ! "Passion skate...", écrit-il simplement en commentaire de sa vidéo où on peut voir la jeune fille en train de rouler sur la piste cyclable, le long des cocotiers dans un décor qui ressemble beaucoup à la côte d'Azur. Un beau moment à deux pour Frédérick Bousquet et sa fille, qui partage une jolie balade ensoleillée et visiblement, la grande brune est très à l'aise sur son skate. Casquette à l'envers et short jaune fluo, elle démontre déjà pas mal d'assurance.

Une nouvelle passion pour Manon, qui va peut-être choisir une autre voie que la natation pour briller comme ses parents !