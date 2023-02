"Fierté absolue" : Laure Manaudou impressionnée par sa fille Manon, qui excelle dans un autre sport

Le talent se transmet parfois de génération en génération et on ne compte plus les exemples dans le sport de grands champions dont les enfants sont aussi doués, voire plus qu'eux. En football, Lilian Thuram a la chance d'avoir deux garçons, Marcus et Khéphren, qui excellent ballon au pied et au rugby, Émile Ntamack est l'heureux papa de Romain, l'une des stars actuelle de l'équipe de France de rugby. Pour ce qui est de Laure Manaudou, on n'en est pas encore là, mais les choses avancent bien pour sa grande fille, Manon. La grande brune, qu'elle a eu avec son ancien compagnon, Frédérick Bousquet, habite avec elle à l'année, du côté du bassin d'Arcachon, où elle partage le quotidien de ses deux petits frères et de son beau-père, Jérémy Frérot.

Une petite famille qui vit en harmonie dans l'ouest de la France même si l'été dernier a été marqué par les terribles feux de forêt qui ont ravagé la région. Une période difficile à vivre pour Laure Manaudou et les siens, mais les choses se sont arrangées depuis et le cours normal de la vie a pu reprendre. Ancienne star de la natation, révélée très jeune et âgée aujourd'hui de 36 ans, la mère de trois enfants a continué à garder une hygiène de vie irréprochable après l'arrêt de sa carrière sportive et encore aujourd'hui, elle pratique le sport de manière quotidienne. Une passion qu'elle a su transmettre à ses enfants et si l'on a déjà vu que son fils Lou (5 ans) est devenu un amoureux de rugby, pour sa fille Manon, il semblerait que l'on se dirige plutôt vers un avenir dans l'équitation.

Manon, future star de l'équitation ?

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 175 000 abonnés, Laure Manaudou aime bien partager des moments de vie avec ses fans et c'est ce qu'elle a fait dimanche 19 février. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), la grande soeur de Florent Manaudou a publié une jolie photo sur laquelle on peut voir Manon à côté d'un beau cheval blanc, qui semble être le sien. Une femme est en train d'accrocher une médaille sur ce dernier, ce qui pourrait signifier que la jeune fille, qui paraît immense sur la photo, vient de remporter un concours. "Fierté absolue", ajoute Laure Manaudou sur la photo, aux anges de voir sa fille exceller dans cette discipline.