Laure Manaudou fond devant ses deux fils : touchante photo de leur belle complicité !

Ces deux-là vont vite devenir inséparables ! La vie de famille est parfois compliquée et ce n'est pas Laure Manaudou qui dira le contraire, mais parfois les choses se passent comme dans un rêve. Pour l'ancienne championne olympique de 35 ans, il y a des hauts et des bas en ce moment. Si son fils Lou lui en a fait voir de toutes les couleurs récemment, il semblerait qu'il soit devenu plus coopératif ces derniers jours. La femme de Jérémy Frérot vient de partager une belle story sur son compte Instagram et il semblerait que leurs deux fils soient déjà très copains.

Suivie par plus de 157 000 abonnés sur son compte, Laure Manaudou aime bien partager des petits moments de vie avec ses fans et si elle a été absente de la maison quelques temps pour un projet commun avec son frère Florent, il semblerait bien que l'ancienne nageuse ait décidé de s'occuper de ses petits pour la fin d'année. Sur la story mise en ligne hier, on peut voir son petit Lou (né en juillet 2017) de dos, dans le lit de son petit frère, né en début d'année. "Le p'tit qui réveille le grand", écrit Laure sur la photo en noir et blanc. Un beau moment de complicité entre les deux garçons et on voit que Lou prend déjà son rôle de grand-frère très à coeur ! Sur l'horloge placée sur la photo, on peut lire 7h22, un réveil plutôt matinal pour la petite famille.

La vie de maman semble bien convenir à Laure Manaudou en ce moment et elle n'hésite pas à publier des storys avec ses enfants, même si leur visage est toujours caché pour le moment. Également mère d'une petite Manon (née en avril 2010), l'ancienne championne des bassins arrive à jongler entre sa vie professionnelle très prenante et sa vie de famille, ce qui n'est pas donné à tout le monde.