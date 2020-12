Laure Manaudou : Sa "jolie soeur" enceinte, elle lui souhaite "beaucoup de bonheur"

Alors qu'elle-même laisse planer le doute sur une éventuelle troisième grossesse, Laure Manaudou est plus bavarde quand il s'agit de commenter celle d'une autre. En l'occurrence, elle a félicité Fanny Skalli, ancienne compagne de son frère Florent Manaudou dont elle est restée proche.

Lundi 30 novembre, sur son compte Instagram, la cavalière Fanny Skalli a donc révélé sa grossesse. Postant deux photos d'elle enceinte, le ventre rond, elle écrit : "Après de long mois de silence, et quelques kilos en plus, voilà la réponse à votre question #22SA". De quoi confirmer ce que certains avaient peut-être déjà deviné. Des clichés pris chez elle, à Elgg, dans le canton de Zurich en Suisse. Bien qu'originaire de Marseille, la future maman s'est installée chez nos voisins depuis qu'elle s'est fiancée au cavalier suisse Steve Guerdat.

Dans la story de son propre compte, Laure Manaudou a partagé la publication de Fanny Skalli. "Ma jolie soeur. Beaucoup de bonheur", a-t-elle commenté. De gentils mots pour celle qui a été la compagne et la plus fervente supportrice de son frère de 2013 à 2016. L'ancienne nageuse garde de bonnes relations avec la cavalière. Il faut dire que celle-ci est officiellement la marraine de Lou, le fils de Laure Manaudou et de son mari Jérémy Frérot, né en juillet 2017. "J'ai eu une relation avec Florent Manaudou, nous nous entendons toujours bien. Sa soeur Laure est l'une de mes meilleures amies et je suis la marraine de son fils", avait-elle expliqué au site Jump-inside.com en octobre dernier.

De son côté, Florent Manaudou a lui aussi retrouvé l'amour et coule des jours heureux dans les bras de la charmante Pernille Blume. Une histoire officialisée en février 2020.