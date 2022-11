Laure Manaudou très précieuse à Jérémy Frérot : le chanteur raconte leur vie avec 3 enfants à la maison

Devenir parents, ça chamboule des vies. Et ce, que l'on soit anonyme ou célèbre. Jérémy Frérot est devenu papa pour la première fois en 2017 lorsque Laure Manaudou, sa compagne, a donné naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Lou. Un mariage et trois ans plus tard naissait leur second fils, dont le prénom est encore tenu secret par les parents. Et ce n'est non pas à 4 mais à 5 qu'ils vivent dans leur maison du bassin d'Arcachon. En effet, Manon, 12 ans, fille de Laure Manaudou et Frédérick Bousquet, fait également partie du clan à temps plein.

Interviewé sur sa parentalité au micro de Julie Obispo sur Airzen Radio ce lundi 7 novembre, Jérémy Frérot en a dit un peu plus concernant son quotidien et l'organisation que demande la vie de parents de 3 enfants. Un aménagement bien moins compliqué qu'il n'y paraît et il peut dire merci à sa chérie : "Depuis 2015, c'est plutôt moi qui ai pas mal bougé. J'ai la chance d'avoir une femme qui est à la retraite. Elle a nagé 20 kilomètres par jour pendant quinze ans, je pense qu'elle a assez donné. Elle profite à fond de la vie. On a eu 2 enfants, ils ont la chance d'avoir une maman présente tout le temps. Ça m'aide énormément pour pouvoir bouger, elle m'aide à fond dans ce métier là."

On vit ensemble très souvent

Si Laure Manaudou commence elle aussi à vouloir entreprendre de nouveaux projets, le couple peut compter sur les grands-parents et la famille pour lui donner un coup de main : "On s'organise pas mal pour garder nos enfants, les élever. [...] On a 3 enfants à la maison. C'est comme ça qu'on vit. J'ai la chance aussi d'avoir mes parents qui habitent vraiment pas loin, ils sont contents de les avoir."