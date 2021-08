Laure (Mariés au premier regard) enceinte et "méconnaissable" : "J'ai failli tourner de l'oeil..."

Très prochainement, Laure et Matthieu vont accueillir leur premier enfant ensemble, un an seulement après leur union dans l'émission Mariés au premier regard (2020). C'est une petite fille qui va venir compléter leur bonheur, dont l'attente a forcément modifié l'apparence de Laure. Sur Instagram ce samedi 31 juillet 2021, l'ancienne candidate du programme de M6 s'est confiée à ce sujet, révélant notamment le nombre de kilos qu'elle a pris ces derniers mois. Une prise de poids conséquente pour la jolie Laure, qui ne la voit toutefois pas d'un mauvais oeil.

"En 1 an tellement de choses se sont passées et je me rends compte aujourd'hui d'une évolution capitale ! Moi qui ai longtemps eu du mal avec le lâcher prise concernant mon corps / mon poids - je crois pouvoir enfin dire que cela ne m'atteint plus comme avant. Ce qui était avant destructeur ne l'est plus, et j'ai confiance en ma capacité à rebondir. Hier, dernière pesée avant l'arrivée de la petite, j'avoue j'ai failli tourner de l'oeil : +20kg depuis le mariage", a-t-elle commenté. Un changement physique qui lui vaut même des réflexions dans la rue : "Pour ceux qui me disent 'vous ne ressemblez pas trop à la tv' il y a sans doute de ça ! Ahah..."

Pas de quoi vexer Laure pour autant, laquelle assure être prête à retrouver sa silhouette après son accouchement. "J'aime me fixer des petits défis personnels au quotidien pour avancer, passé de sportive peut-être", a-t-elle estimé.