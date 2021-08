Laure (Mariés au premier regard) enceinte et victime d'un contrecoup : "Pas un gros moral..."

Il y a des jours plus difficiles que d'autres et Laure ne le sait que trop bien. Ce lundi 2 août 2021 est une triste date d'anniversaire pour la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6). Et la jeune femme, qui est enceinte de son premier enfant, a fait part de sa tristesse en story.

Les abonnés de l'épouse de Matthieu ont pu découvrir une photo de sa grand-mère. Et ils ont bien vite compris qu'elle avait rejoint les étoiles. Laure a posté "bon anniversaire mamie", un message accompagné d'un émoji représentant une colombe et un coeur. Elle a ensuite confié qu'aujourd'hui, elle avait perdu son beau sourire : "Pas un gros moral aujourd'hui, pas envie de sortir du lit. Même s'il n'y a pas de jour pour penser à ceux qui sont partis, forcément les anniversaires te replongent dans tes pensées. Cette année fut tellement intense et folle, tellement de bouleversements positifs comme négatifs. Petit contrecoup."

Nul doute qu'elle peut compter sur Matthieu pour l'épauler du mieux possible. Car le beau brun fait partie des bouleversements positifs de sa vie. Lors du tournage de Mariés au premier regard 2021, elle a épousé cet homme, avec lequel elle était compatible à 79%. Et depuis, ils vivent un amour sans nuage. Deux mois après leur mariage, Laure est même tombée enceinte. Mi-août, le couple accueillera donc une petite fille dont le prénom commencera par la lettre L. Et pour l'accueillir au mieux, les amoureux ont acheté une maison familiale, en Normandie, avec un grand espace extérieur.