Lauren Conrad a accouché : le sexe et le prénom de son 2e enfant révélés

Heureuse nouvelle pour Lauren Conrad et son mari William Tell ! Le 10 octobre 2019, la star de télé-réalité reconvertie en styliste a annoncé la naissance de son deuxième enfant sur Instagram. L'Américaine de 33 ans a publié une jolie illustration pour révéler le sexe et le nom du bébé à ses quelque 6 millions d'abonnés.

"Notre adorable petit garçon, Charlie Wolf Tell, est arrivé !" À l'image, les internautes ont ainsi pu découvrir un nouveau portrait de famille à quatre dessiné à l'aquarelle. Selon les informations de People, le petit Charlie mesure 50,8 cm et pèse près de 4 kilos. La star révélée dans Laguna Beach : The Hills, sur MTV, est déjà maman d'un garçon prénommé Liam James, aujourd'hui âgé de 2 ans. Le 13 septembre dernier, elle a célébré ses 5 ans de mariage avec le musicien William Tell.