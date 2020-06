Laurence Boccolini radieuse : sa nouvelle coupe fait l'unanimité

Mais le temps passe et les envies changent. Avant de faire son retour sur le plateau de tournage du Grand Concours des animateurs, Laurence Boccolini a fait appel à son fidèle coiffeur pour rafraîchir sa coupe de cheveux. La maman de Willow (6 ans) a de nouveau opté pour une coupe courte et une frange comme ses abonnés Instagram ont pu le découvrir le 21 mai dernier. Et ses fans ont immédiatement été sous le charme. Certains l'ont trouvée plus ravissante que jamais, des commentaires qui ont dû donner le sourire à la belle blonde.

Laurence Boccolini avait une autre raison de sourire ce week-end. Samedi 27 juin, TF1 diffusait un numéro inédit du Grand Concours des animateurs. Et la première chaîne s'est placée sur la deuxième marche du podium grâce aux 3,05 millions de Français qui étaient devant leur petit écran pour le sacre de l'humoriste Cartman face à Camille Cerf. Malgré les mesures sanitaires strictes prises par la production pour ce nouveau tournage, telles que les pupitres des candidats séparés par des vitres, la bonne humeur était au rendez-vous.

La présentatrice avait accueilli Arthur, Maëva Coucke, Camille Cerf, Marine Lorphelin, Michaël Youn, Arnaud Ducret, Florent Peyre, Titoff, Vincent Desagnat, Gil Alma, Booder, Tony St Laurent, Gérémy Crédeville, Cartman, Jean Janssens, Anne-Sophie Girard, Philippe Lelièvre et Lola Dubini.