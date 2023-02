Laurence Ferrari et Thomas Hugues : Leur fille Laetitia, qui leur ressemble tant, face une expérience inoubliable

Squatter le canapé de Rachel, Phoebe, Monica, Chandler, Ross et Joey au Central Perk ? C'est désormais possible sans avoir besoin de se déplacer jusqu'à New York ! Cafés, appartements, halls d'entrée... tous les décors les plus emblématiques de la série mythique Friends ont été reconstitués, au millimètre près, dans l'incroyable Friends Experience, installée en France à Paris Expo, Porte de Versailles. Pour profiter de cette aventure immersive incroyable avec vos amis, et prendre vos meilleures photos de groupe, vous avez jusqu'au 16 février 2023... la date de fin ayant été repoussée pour notre plus grand plaisir.

Voilà qui explique que l'on retrouve encore, dans les appartements de nos friends favoris, quelques célébrités. Le jeudi 2 février 2023, c'est Laetitia Hugues, la fille de Laurence Ferrari et de Thomas Hugues, qui est allée s'installer dans les fauteuils de Chandler et Joey, qui est passée derrière le comptoir de Gunther et qui a, bien sûr, documenté le tout sur les réseaux sociaux. Qu'elle soit en train de préparer le café - pour de faux -, ou qu'elle soit en train de rigoler avec sa bande de potes, la jeune femme de 27 ans reste un parfait mélange de ses deux parents.

Ça leur arrivait de gambader dans le décor et en régie

Laetitia n'a pas seulement hérité des traits de Laurence Ferrari et de Thomas Hugues. Elle nourrit, également, une certaine passion pour le monde de l'image. Quand elle ne se plonge pas dans les décors de la Friends Experience, la jeune femme réalise des documentaires. Elle s'est alliée à deux amies pour créer la société de production, Poppy Prod., et suit son bonhomme de chemin dans ce domaine. Bien sûr, ces affinités ne sortent pas complètement de nulle part puisque, petite, elle se promenait, avec son frère Baptiste - devenu ingénieur du son -, à sa guise sur le plateau de l'émission Sept à Huit. "Ça leur arrivait de gambader dans le décor et en régie, racontait son père sur Non Stop People. Ils sont quand même un peu derrière la caméra, mais pas forcément devant."