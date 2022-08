Laurent Delahousse et Alice Taglioni en vacances à Lisbonne : bars, cocktails et déclarations d'amour

Pour l'été 2022, Laurent Delahousse et Alice Taglioni ont posé leurs valises dans la capitale du Portugal, à Lisbonne. Amoureux comme au premier jour, les deux tourtereaux ont sillonné main dans la main la plus grande ville du pays et ont profité des nombreux restaurants, musées, bars et terrasses du coin. Sur Instagram, l'actrice a partagé plusieurs clichés de leur escapade à deux mais aussi une photographie de son chéri, décontracté en pantalon large et baskets, en train de déguster un verre. "My Love" écrit-elle en légende. De son côté, le journaliste a dévoilé la très réputée rue Luisa Todi ainsi qu'un restaurant où ils ont sûrement pu goûter aux mets locaux. Le couple n'a par contre pas partagé d'images de leurs enfants, sûrement restés en France afin de laisser leurs parents savourer leur séjour en amoureux.

Papa de Liv Helen née en 2005 et Sacha née en 2008 (fruits de son amour avec Florence Kieffer), Laurent Delahousse a rencontré Alice Taglioni en 2012 sur le plateau du journal de France 2. Deux ans plus tard, ils ont officialisé leur relation. Par la suite, ils sont devenus parents de Swann, en 2016, et de leur fils Lino, en 2019. De son côté, Alice Taglioni a été par le passé en couple avec Jocelyn Quivrin, qu'elle avait rencontré en 2004 sur le tournage du film Grande école, de Robert Salis. Après 5 ans de relation et un petit garçon Charlie né le 18 mars 2009, la belle blonde a perdu brutalement son compagnon, mort après avoir perdu le contrôle de son véhicule de course sur l'autoroute A13, dans le tunnel de Saint-Cloud.

Désormais heureuse dans les bras de Laurent Delahousse, Alice avait fait de rares confidences sur son quotidien avec le journaliste auprès d'Oniriq, le nouveau magazine du patron de Forbes France. Elle avait dévoilé ainsi son "plaisir majuscule" : "La famille". "Être entourée de mes enfants. Mon moteur. Et bien sûr, les diners entre amis, jouer du piano, chanter, composer" avait-elle raconté. Au cours de l'interview, Alice Taglioni avait également loué les talents de cuisinier de son homme, qui "maîtrise parfaitement le dossier" lorsqu'il s'agit de régaler la famille.