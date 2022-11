Laurent Jalabert amoureux de Marion : la star du cyclisme partage un doux baiser avec sa moitié...

La vie est belle pour Laurent Jalabert, qui profite de son temps libre pour passer de bons moments avec celle qu'il aime. L'ancienne star du cyclisme, 4e sur le Tour de France, vainqueur du Tour d'Espagne et champion du monde de contre-la-montre est très apprécié des Français et il n'hésite pas à partager de bons moments avec ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. Véritable chouchou du public lorsqu'il était encore cycliste professionnel, celui que l'on surnomme "Jaja" a su garder sa cote de popularité auprès du grand public. Aujourd'hui, l'homme de 53 ans fait partie des visages qui font vivre la Grande Boucle tous les étés sur France Télévisions à des millions de téléspectateurs, aux côtés de Laurent Luyat et Marion Rousse.

Lorsqu'il n'est pas occupé par son activité de consultant, Laurent Jalabert peut profiter de la vie du côté de Montauban (Tarn-et-Garonne) où il vit depuis plusieurs années avec la belle Marion Limouzy. Ancienne candidate au titre de Miss France, la jeune femme de 32 ans a été Miss Périgord en 2012 et elle partage désormais la vie de l'ancien cycliste avec qui elle aime bien faire des activités sportives. "​​En amoureux, sur le vélo. Petite sortie pour récupérer du voyage et d'une très courte nuit", écrivait-il sur son compte Instagram il y a quelques mois de ça après une belle sortie en compagnie de leur chien. Et il se pourrait bien que le couple soit passé à la vitesse supérieure puisque cela fait plusieurs mois que Laurent Jalabert s'affiche avec une allianec à l'annulaire gauche...

Sortie à vélo bien équipés pour Laurent et Marion

Visiblement, l'hiver ne les ralentit pas puisque Laurent et Marion ont à nouveau opté pour une belle balade à vélo dans la nature et pour l'occasion, ils étaient très bien équipés Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 105 000 abonnés, Laurent Jalabert vient de publier une jolie photo de lui et sa chérie sur laquelle on peut les voir s'embrasser tendrement (le cliché est à retrouver dans le diaporama). "Casquette, lunettes, textile, accessoires. C'est le jour pour craquer. En plus, il paraît que c'est bientôt Noël", écrit Laurent Jalabert sur la photo, qui est utilisée pour promouvoir une marque spécialisée dans le cyclisme.

Un beau moment à deux pour l'ancien champion et son amoureuse, qui n'ont pas fini de s'aimer !