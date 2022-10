Laurent Jalabert et sa jeune compagne Marion s'éclatent à la Réunion, un voyage époustouflant

Vendredi 28 octobre, Laurent Jalabert en a mis plein la vue à ses abonnés sur Instagram, en leur partageant des photos de paysages époustouflants, à l'occasion d'une balade en randonnée qu'il a partagée avec sa sublime compagne Marion Limouzy, plus jeune que lui de plusieurs années et qui est aussi sportive que lui. "Magnifique ces paysages", s'est notamment émerveillé un fan de l'ancien cycliste dans les commentaires. Dans la galerie photos, Marion apparaît de dos, en short et avec un tee-shirt rose fluo, scrutant le magnifique panorama qui s'offre à elle. Laurent Jalabert s'essayait déjà à cette discipline il y a quatre jours, postant là aussi sur son compte d'incroyables photos de la nature, entre montagnes, cascades et chemins de campagne. "Matinée rando avant la pluie", indiquait l'ancien champion de 53 ans en légende.

L'année dernière, il mettait déjà les pieds sur cette magnifique île, à l'occasion de l'édition 2021 du Grand Raid (compétition sportive de trail). "Je suis très content d'arriver un peu en avance pour profiter de quelques jours de repos avant la traversée. Ça va être une très belle aventure", confiait celui que l'on surnomme "Jaja" au groupe France Télévisions.