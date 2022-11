Marion Rousse et Julian Alaphilippe installés à Andorre : leur fils Nino immortalisé dans la neige, les internautes fondent

La neige est arrivée dans les Pyrénées et les montagnes sont plus blanches que jamais. Une période idéale pour se promener, bien couvert, et profiter de la sublime vue qu'offre la chaîne de montagne qui sépare la France et l'Espagne. C'est dans la petite principauté d'Andorre qu'ont décidé de s'installer Julian Alaphilippe et Marion Rousse. Le couple, ensemble depuis 2020, y élève son fils Nino, âgé d'un an. Cette année, les choses n'ont pas forcément été simples pour le cycliste de 30 ans, qui a connu de grosses déceptions.

Victime de plusieurs chutes à des moments cruciaux de sa saison, Julian Alaphilippe a loupé le Tour de France et il a également été obligé de déclarer forfait lors du Tour d'Espagne. Heureusement pour lui, il peut compter sur la présence de sa compagne et de son fils pour lui remonter le moral. De son côté, Marion Rousse a elle aussi eu une année riche en émotions et notamment durant l'été. Consultante pour France Télévisions, elle a suivi l'intégralité de la Grande Boucle, mais elle a également participé activement à la première édition du Tour de France Femmes, dont elle est la directrice.

Nino "trop choux" en petit faon

Après cet été bien rempli, la jeune maman a pu retrouver son fils et passer de bons moments avec lui. Très active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 310 000 abonnés, Marion Rousse n'hésite pas à partager de bons moments en compagnie de son fils. Une fois n'est pas coutume, l'ancienne sportive de 31 ans a publié une série de photos de son garçon il y a quelques jours de cela et pour affronter le froid, elle lui a mis un joli bonnet en forme de tête de faon. "Découverte d'un petit faon (avec du chocolat autour de la bouche évidemment....) ce matin dans le jardin", écrit-elle sur le ton de la blague en commentaire de ses photos.

Un beau moment à deux qui a visiblement beaucoup plu aux abonnés de Marion Rousse, qui sont tombés sous le charme du garçonnet. "Ce petit Nino est attachant, on fond", "Petit Nino toujours le sourire", ou encore "Il est trop choux", les compliments sont nombreux et s'accordent tous pour dire que Nino est adorable avec ce petit bonnet.