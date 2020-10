Laurent Lafitte et Karin Viard : Couple de cinéma au Festival Lumière

En attendant la sortie de cette comédie au cinéma, le 4 novembre 2020, son réalisateur Laurent Lafitte et ses acteurs en assurent la promotion au Festival Lumière. Le 11 octobre, l'équipe de L'Origine du monde était réunie à Lyon le temps d'une projection en avant-première.

Au côté de Laurent Lafitte, qui endosse à la fois le costume de réalisateur et d'acteur principal dans ce nouveau long métrage, ses partenaires Karin Viard, Vincent Macaigne et Hélène Vincent ont eux aussi fait le voyage jusqu'à Lyon pour le festival. Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes, était également présent pour introduire L'Origine du monde, qui fait partie de la Sélection officielle du Festival de Cannes 2020, annulé au printemps dernier à cause de la crise sanitaire. Tout au long du Festival Lumière, qui se tient du 10 au 18 octobre, certains des films qui étaient attendus sur la Croisette auront finalement droit à un joli coup de projecteur.

Dans cette nouvelle comédie, Laurent Lafitte interprète le personnage de Jean-Louis, qui réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

L'Origine du monde, le 4 novembre 2020 au cinéma.