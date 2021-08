Laurent Maistret dans Koh-Lanta pour la 3e fois : le candidat a pris un "petit coup de vieux"

A noter que Laurent Maistret a d'ores et déjà fait sensation lors du premier épisode de cette saison All Stars en apparaissant totalement nu à son arrivée sur le camp, obligeant la production à flouter ses parties intimes. Une séquence qui a beaucoup fait réagir sur Twitter. En outre, c'est le Conseil qui a affolé les internautes au cours duquel de premiers règlements de compte ont eu lieu. Ce sont finalement Ugo et Karima qui ont été éliminés. Du moins au départ car les deux candidats se sont retrouvés à la fin devant une pancarte bien mystérieuse. "A vous de choisir...", peut-on y lire. La suite au prochain épisode...