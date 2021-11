Laurent Maistret s'exhibe en caleçon : face à une foule en chaleur il fait le show

Laurent Maistret sait comment faire le show et l'a une fois de plus prouvé ce vendredi 19 novembre 2021. Le candidat de Koh-Lanta 2021 était la star d'un défilé. Et on peut dire qu'il a fait sensation.

Les téléspectateurs de TF1 ont l'habitude de voir l'aventurier torse nu. A l'instar des autres candidats, Laurent Maistret est souvent en maillot de bain et affiche ainsi ses abdominaux en béton. Ils ont aussi l'habitude de le voir faire un peu le pitre, pour le plus grand bonheur de ses camarades d'aventure. Réunissez ces deux éléments et... c'est la folie du côté de ses admiratrices.

Ce vendredi, Laurent Maistret était sur un podium pour un défilé, pour Dim. Ainsi, il devait promouvoir les boxers de la marque. Et, comme à son habitude, il n'a pu s'empêcher de faire le show comme ses abonnés ont pu le découvrir sur son compte Instagram. Alors qu'il était vêtu d'un sous-vêtement de couleur bordeaux, le charmant brun s'est déhanché au rythme de la chanson Love Nwantiti.

Laurent Maistret a ensuite fait quelques pas de hip-hop avant de jeter un regard de séducteur à la foule au moment où il défilait en boxer blanc et avec des lunettes de soleil. Sans surprise, plusieurs jeunes femmes dans l'assemblée ont crié, sans oublier de dégainer leur téléphone portable, quand il faisait son spectacle. De quoi, à coup sûr, ravir le grand ami de Claude Dartois.

S'il est plutôt extraverti, Laurent Maistret fait très attention quand il s'agit de sa vie privée. On ne sait pas s'il est en couple actuellement. Ce qui est certain, c'est qu'il ne file pas le parfait amour avec son ancienne partenaire de Danse avec les stars (2016) Denitsa Ikonomova. "Hahaha ! Désolé de vous décevoir mais je ne suis pas du tout avec Denitsa Ikonomova. Ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux est totalement faux !", avait-il confié lors d'un questions/réponses sur Instagram, en septembre dernier.