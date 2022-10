Laurent Mariotte en couple depuis longtemps : rares confidences sur sa très mystérieuse compagne

Adepte des séries Formula 1 ou The Crown, l'ancien juré de l'émission Le meilleur menu de France avait confié à l'époque que les mesures sanitaires liées au confinement n'avaient d'ailleurs pas beaucoup modifié sa vie de famille. "Je suis confiné à Paris dans mon appartement avec ma femme, et mon fils va nous rejoindre. Comme je travaille, mon rythme n'est pas très différent de d'habitude. Je ne vois pas les journées passer ! Je prépare et j'écris mes émissions de radio. Je participe aussi de temps en temps au 13h de Jean-Pierre Pernaut, j'y donne des conseils, des recettes", confiait-il, visiblement pas du tout chamboulé dans ses habitudes.

Papa d'un jeune homme passionné de graphisme, Laurent Mariotte avait également confié aux journalistes de Télé Loisirs d'où lui venait son grand amour pour la cuisine : sa maman et sa mamie qui l'ont initié à "la cuisine simple, du potager, rurale, rustique et surtout axée sur les saisons". Après avoir passé un CAP, il a ainsi rapidement souhaité "mélanger télé et cuisine". "Je me suis retrouvé sur Cuisine.tv à présenter la première émission de cuisine en temps réel. Bien avant Cyril Lignac !", confiait-il avec fierté.