Laurent Mariotte : Rares confidences sur son fils Léonard

Entre la cuisine et Laurent Mariotte, c'est une belle histoire d'amour. Une passion que le présentateur culinaire du groupe TF1 partage avec son fils Léonard (20 ans) comme il l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs (édition du 24 mai 2021).

On peut dire que Laurent Mariotte est tombé dedans quand il était tout petit. Sa maman et sa grand-mère faisaient de la "cuisine simple, du potager, rurale, rustique et surtout axée sur les saisons". Un schéma que le présentateur, qui a passé son CAP de cuisine en 2005, reproduit depuis 2008 dans son émission Les Petits Plats en équilibre (TF1) et chez lui également on imagine. Pour lui, cuisiner "est bon pour l'estime de soi" et procure du "plaisir et du bien-être à la fois".

Ce bonheur, il le partage avec son fils âgé de 20 ans, issue de son union avec une directrice de production dans le cinéma. "Oui il aime apprendre. On fait des risottos ensemble, des cordons-bleus maison, des lasagnes et même des endives au jambon, désormais il maîtrise la béchamel. Mais il est quand même de cette génération qui préfère les burgers et les kebabs", a confié Laurent Mariotte à nos confrères. De très rares confidences que les personnes qui le suivent apprécieront.

Laurent Mariotte ne s'épanche en effet que très peu sur sa vie privée. La dernière fois, c'était auprès du Journal du dimanche, fin janvier. Il expliquait qu'une fois sa journée de tournage terminée, il prenait plaisir à "s'attabler avec son fils et sa femme devant un bon petit plat tout en goûtant un verre de vin acheté chez son caviste". Après quoi, après avoir regardé Quotidien sur TMC, sa jolie famille et lui restent ensemble pour regarder une petite série.