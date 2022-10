Laurent Mariotte : Son fils Léonard, un beau gosse très talentueux, rares photos et confidences

Beau blond aux yeux couleur caramel, Léonard est né en 2001. Fils de Laurent Mariotte, les secrets de sa vie ont toujours été gardés précieusement par son père, soucieux de le protéger du monde souvent cruel des médias. N'ayant jamais dévoilé d'informations sur la mère de son fils ni sur la relation très préservée qu'il entretient avec celui-ci, le présentateur de l'émission Petits plats en équilibre - qui fête ses 53 ans le 9 octobre 2022 - avait toutefois fait exception à la règle en accordant une interview à Télé-Loisirs en mai 2021.

Confiant que la mère de son fils était une directrice de production dans le cinéma, il révélait partager sa passion pour la cuisine et les bons petits plats avec Léonard. "Oui il aime apprendre. On fait des risottos ensemble, des cordons-bleus maison, des lasagnes et même des endives au jambon, désormais il maîtrise la béchamel. Mais il est quand même de cette génération qui préfère les burgers et les kebabs", avait-il révélé.

L'animateur s'était également confié sur sa vie de famille en 2020 auprès du Journal du dimanche en indiquant ses petites habitudes après le travail : "s'attabler avec son fils et sa femme devant un bon petit plat tout en goûtant un verre de vin acheté chez son caviste". Pour continuer la soirée, il révélait regarder Quotidien sur TMC avant de mettre une série choisie en famille.

Un cadre de vie équilibré pour le jeune Léonard qui, en plus de son amour pour la bonne cuisine, semble également être passionné pour le graphisme. Etudiant en alternance dans l'école parisienne Unit Image spécialisée dans l'infographie et la communication visuelle, Léonard a obtenu un Baccalauréat scientifique à l'école Les Francs Bourgeois - La Salle (Mention Très Bien précise-t-il sur sa page Linkedin).

Sur Instagram, le jeune homme partage régulièrement ses créations graphiques. En février dernier, il a ainsi dévoilé son autoportrait en 3D.