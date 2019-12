Laurent Ournac : Rare portrait de famille au grand complet pour fêter Noël

Laurent Ournac a passé un Noël bien différent des autres années. Et pour cause, il s'agissait d'une grande première pour son fils Léon, âgé de 10 mois. Pour l'occasion, l'acteur de Camping Paradis (TF1) a partagé un tendre portrait de famille sur son compte Instagram avec sa femme Ludivine, sa fille Capucine (6 ans) et enfin le petit dernier, Léon. Tous vêtus de noir, ils fixent l'objectif sourire aux lèvres devant leur sapin. "Notre 1er Noël à 4 avec le petit Léon... un joyeux réveillon à tous, profitez de ceux que vous aimez, familles et amis. Une pensée spéciale et particulière à tous ceux qui sont seuls ce soir... Du love et encore du love !", est-il inscrit en légende.

Une image qui a attendri de nombreux anonymes en commentaires, mais aussi les amis du PAF de Laurent Ournac. Ainsi, Jean-Marc Généreux, Sylvie Tellier ou encore Sandrine Quétier lui ont adressé de doux messages. Il faut dire qu'en plus de camper le rôle principal dans Camping Paradis depuis plus de treize ans maintenant, l'homme de 39 ans s'est déjà illustré en tant qu'animateur. De 2015 à 2016, il a présenté l'émission Danse avec les Stars avec Sandrine Quétier.

En outre, il est rare que Laurent Ournac expose ses enfants sur les réseaux sociaux. Toutefois, il lui est difficile de se contenir lors d'occasions spéciales, comme pour Halloween en octobre dernier. Papa gaga, il avait pris le temps de partager une photo de ses "petits monstres" déguisés en adorables squelettes. Avant cela, il fallait remonter au mois d'août pour enfin découvrir le visage de son fils Léon. Des clichés rares de sa famille qui ne font que les apprécier davantage.