Laurent Ournac papa : rare photo de ses deux "petits monstres"

C'est en août dernier que Laurent Ournac a dévoilé le visage de son fils Léon pour la première fois. Sur la publication, on pouvait voir l'ex-candidat et animateur de Danse avec les stars dans un grand lit avec ses enfants et son épouse. "Dernier réveil canadien... fin des vacances ! Il est temps de rentrer la tête pleine de souvenirs. À bientôt les vacances", a-t-il commenté son post. L'heureux papa a mis moins de temps pour présenter son fils que sa fille. Ce n'est qu'en février dernier qu'il a révélé le doux minois de Capucine, à l'occasion d'une sortie au cinéma.