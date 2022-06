Laurent Ruquier discret sur son couple avec Hugo Manos : il s'explique enfin !

L'histoire d'amour dure depuis près de cinq ans maintenant. Mais ce n'est qu'en février dernier qu'Hugo Manos (34 ans) a officialisé son couple avec Laurent Ruquier (59 ans). Depuis cette annonce, l'ancien parrain des Anges de la télé-réalité désormais chroniqueur de TPMP People (C8) se livre à quelques confidences sans filtre sur le sujet. De son côté, l'ancienne star d'On est en direct (France 2) se veut plus discret. Auprès de nos confrères du Parisien, il explique pourquoi.

Tout d'abord, Laurent Ruquier tient à mettre les choses au clair. Si son amoureux aux allures de dieu grec évoque son couple sans tabou, c'est pour une raison bien précise. "Il répond parce qu'on l'interroge", indique-t-il alors. Et de s'expliquer un peu plus : "Moi, je continue à être plutôt discret et je n'ai pas à lui imposer ma règle. Dans un couple, chacun doit mener sa barque comme il l'entend. Mais cela fait un peu plus de quatre ans que nous sommes ensemble, donc je ne vois pas pourquoi nous devrions le cacher."

Jusqu'à tout récemment, l'animateur était aux commandes d'On est en direct au côté de Léa Salamé. L'émission, qui traite de l'actualité politique, sociétale mais aussi culturelle, était diffusée le samedi soir, en deuxième partie de soirée, dès 23h30. Tandis que Laurent Ruquier travaillait, Hugo Manos passait ses soirées de son côté. Désormais, celui qui a été condamné a versé une somme astronomique à son ex-productrice Catherine Barma a ses samedis soirs libres ! Et il compte bien en profiter pour passer de folles soirées avec sa moitié. Enfin... "À moins que lui travaille le samedi, allez savoir. Peut-être que Léa Salamé va l'engager... Elle le trouve très beau, je crois !", lâche-t-il avec humour.

Il n'est donc pas impossible qu'Hugo Manos rejoigne prochainement la bande d'On est en direct, sait-on jamais... Rappelons qu'avant d'éventuellement recruter le charmant brun, Léa Salamé a tout tenté pour retenir Laurent Ruquier, en vain. "Elle m'a même proposé à plusieurs reprises de continuer avec elle ces dernières semaines. Mais j'étais malheureux et quand je ne suis pas heureux, je m'en vais", indique-t-il.