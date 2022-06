Laurent Ruquier perd son procès contre Catherine Barma : la somme astronomique qu'il doit payer

L'année 2020 fut un tournant dans la vie professionnelle de Laurent Ruquier. L'animateur a pris la décision de mettre un terme à sa belle et longue aventure de quatorze ans On n'est pas couché sur France 2. Une décision qui a signé son divorce avec la productrice de l'émission, Catherine Barma, avec qui il collaborait étroitement depuis vingt ans. En effet, la guerre a même été déclarée et tous deux se sont retournés l'un contre l'autre devant la justice.

Catherine Barma a décidé de poursuivre son ancien protégé pour "rupture brutale de relation commerciale établie". Elle avait été obligée de licencier plusieurs salariés de sa société Tout sur l'Écran. Quant à Laurent Ruquier, il a lancé des démarches pour lui réclamer l'argent des dernières émissions. "L'argent qui a été versé par France 2 a été versé sur la société de Catherine Barma, mais il n'y a rien qui me soit revenu !", avait-il fait savoir sur RTL en 2021.

Nos confrères de Télérama nous informent que la justice a rendu son verdict en début de semaine, lundi 20 juin, en faveur de Catherine Barma. La treizième chambre du tribunal de commerce de Paris a en effet choisi de condamner les sociétés de Laurent Ruquier (Ruq Productions et Little Bros) à verser à Tout sur l'Écran près d'un million d'euros de dommages et intérêts (et plus précisément 999 715 euros). La productrice n'a pas réagi à cette nouvelle ni Laurent Ruquier. En revanche, l'avocate de ce dernier, Me Céline Astolfe, a confié avoir l'intention de faire appel. "Nous faisons immédiatement appel d'une décision totalement injuste", a-t-elle lâché.

À noter qu'aucun des deux plaignants ne s'était présenté au tribunal le jour où l'affaire a été traitée, le 13 mai dernier. Depuis deux ans, Laurent Ruquier et Catherine Barma ne se parlent d'ailleurs plus que par avocats interposés. "On se croiserait dans la rue, c'est elle qui changerait de trottoir hein ! Ça fait partie des absurdités de ce métier (...) On est quand même des gens adultes, et quand on a un peu d'intelligence, on se parle..", regrettait l'animateur au micro de RTL.