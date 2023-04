Laurent Ruquier et Hugo Manos vont se marier ! Déjà des détails de leur union, "une fête d'envergure"

Laurent Ruquier est un homme accompli professionnellement. En plus d'être aux commandes des Grosses Têtes sur RTL (un contrat qu'il a prolongé jusqu'en 2027) ou de Club Première sur Paris Première, il connaît le succès avec sa pièce Un couple magique, dont il est l'auteur, avec Stéphane Plaza à l'affiche (aux Bouffes Parisiens). Et en plus d'être épanoui dans ce domaine, il l'est tout autant dans sa vie privée. Depuis 2018, il file en effet le parfait amour avec Hugo Manos. Et si l'on en croit les informations de Closer (édition du 14 avril 2023), le couple s'apprête à passer un cap.

"Ce n'est pas du tout un événement qui m'attire. (...) Je n'en vois tout simplement pas l'intérêt, sachant que je ne passerais pas un bon moment. Je serais trop angoissé", confiait le coach sportif à Gala fin février. Même son de cloche du côté de l'animateur de 60 ans qui assurait dans Les Grosses Têtes l'été dernier qu'il ne se "marierait jamais". Était-ce pour brouiller les pistes ou un simple changement d'avis ? Mystère. Le magazine affirme en tout cas que Laurent Ruquier et Hugo Manos ont prévu de se marier l'été prochain à Paris. Ils seraient en plein préparatifs de la cérémonie.

Une grande fête

Pour célébrer leur union en France, ils auraient pensé au Calvados, en Normandie, où Laurent Ruquier possède une maison. L'hypothèse a finalement été écartée. Les tourtereaux pourraient donc recevoir leurs proches dans l'ancien château d'une célèbre actrice, dans l'Eure. Les festivités ne s'arrêteraient pas là. Hugo Manos et son cher et tendre auraient ensuite prévu de s'envoler pour la Grèce, d'où est originaire une partie de la famille du charmant brun. "Une fête d'envergure" sera organisée, toujours selon Closer.

Reste à savoir si l'intimité sera de mise ou si Laurent Ruquier et Hugo Manos souhaiteront partager ce moment avec leur communauté. S'il était discret par le passé concernant ses histoires d'amour, l'animateur s'est laissé aller avec son actuel compagnon. "L'époque a changé. Et moi aussi : je suis moins dans la retenue qu'il y a une dizaine d'années. Je n'ai plus rien à prouver, ma carrière est faite, mon image n'est pas trop mauvaise. Il n'y a plus d'enjeu, je me fais plaisir. Faire la une de Gala avec mon mec, ça m'a fait plaisir. Vous aurez d'autres surprises bientôt. Je suis en lâcher-prise, je peux me permettre des cascades", confiait-il au JDD début avril.