"Je suis en lâcher-prise" : Laurent Ruquier et Hugo, les amoureux prêts à dévoiler un projet "surprise" !

Au théâtre, à la télévision... tout ce qu'il touche se transforme en or. Laurent Ruquier a prolongé son bail de 4 ans chez RTL, histoire de pouvoir prendre en charge les 50 ans de l'émission culte Les Grosses Têtes. Sur les planches, il rencontre également le succès avec sa pièce Un couple magique, dont il est l'auteur, avec Stéphane Plaza à l'affiche, qui vient de reprendre pour 60 dates aux Bouffes Parisiens, dans le 2e arrondissement. Côté coeur, l'animateur et dramaturge n'est pas en reste puisqu'il est en couple avec un très beau jeune homme, Hugo Manos, depuis l'année 2018.

Je n'ai plus rien à prouver

S'il s'affiche avec joie avec ce dernier, sur les réseaux sociaux et autres, Laurent Ruquier ne s'est pas toujours senti aussi libre avec ses anciens partenaires. "L'époque a changé. Et moi aussi : je suis moins dans la retenue qu'il y a une dizaine d'années, explique-t-il dans les colonnes du Journal du dimanche. Je n'ai plus rien à prouver, ma carrière est faite, mon image n'est pas trop mauvaise. Il n'y a plus d'enjeu, je me fais plaisir. Faire la une de Gala avec mon mec, ça m'a fait plaisir. Vous aurez d'autres surprises bientôt. Je suis en lâcher-prise, je peux me permettre des cascades. Mais je ne participerai pas à Fort Boyard pour autant !."

Ce n'est pas une blessure, je m'en fous

Nous aurions pourtant adoré voir Laurent Ruquier se frotter aux "neuf atouts du Père Fouras". Ce sera pour une prochaine fois. Pour admirer les prouesses du présentateur de 60 ans, il suffit donc de se brancher sur les ondes de RTL, ou bien de se rendre au théâtre. Il écrit et produit des pièces, mais il aime également rester spectateur de tout ce qui se fait dans la capitale et assiste à des représentations deux ou trois fois par semaine. Son succès, de ce côté, n'est plus à prouver. Si ce n'est à la critique élitiste. "Je suis plus reconnu comme auteur par le public que par la profession, admet-il. Mais ce n'est pas une blessure, je m'en fous. J'ai la chance d'avoir rarement été boudé par le public : sur 12 pièces, j'ai eu quatre triomphes et huit succès. Le directeur du Théâtre des Variétés m'a dit que j'étais l'auteur vivant plus plus joué chez lui."

Retrouvez l'interview de Laurent Ruquier dans le Journal du dimanche, n° 3978, du 9 avril 2023.