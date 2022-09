Laurent Ruquier, révélations sur un de ses ex : il a piqué le compagnon d'un célèbre animateur

Laurent Ruquier coanime ce soir La grande saga de France Télévisions avec Leïla Kaddour sur France 2. Ce prime exceptionnel retrace les moments forts de la chaîne et des chaînes du groupe France Télévisions qui fête ses 30 ans.

Côté vie privée, Laurent Ruquier partage depuis 2018 la vie de l'influenceur franco-grec et gérant de salles de sport, Hugo Manos, également chroniqueur dans TPMP People présenté par Matthieu Delormeau sur C8. Toutefois, par le passé, l'animateur de 59 ans a été en couple avec le même homme que celui d'un célèbre animateur qu'il connait bien.

Laurent Ruquier a été en couple avec l'ex de Christophe Beaugrand

Cet animateur n'est autre que... Christophe Beaugrand. Le 14 février 2019 dans l'émission Les Grosses Têtes présentée par Laurent Ruquier sur RTL, l'animateur et journaliste de 45 ans avait révélé que l'animateur lui avait piqué son ex : "Il y avait une chanson de Nolwenn Leroy qui s'appelait 14 février sur la Saint-Valentin. C'est une chanson où elle raconte qu'elle s'est fait larguer et il se trouve que cette chanson est sortie quand vous m'avez piqué mon mec !". La chanson de Nolwenn Leroy dont fait allusion Christophe Beaugrand est sortie en 2003 et est extraite de son tout premier album Nolwenn. À l'époque, Laurent Ruquier partageait la vie du comédien et cavalier Benoît Petitjean auquel il s'était pacsé en 2012. Dans les années 1990, l'ex-animateur de l'émission On est en direct sur France 2, a été en couple avec Jacques Sanchez.

Aujourd'hui, Christophe Beaugrand vit aujourd'hui le parfait amour avec son compagnon Ghislain Gerin avec lequel il s'est marié en juillet 2018. Un an plus tard, le 9 novembre 2019, les deux tourtereaux, qui ont eu recours à la GPA au Nevada, ont donné naissance à leur premier enfant, Valentin Beaugrand-Gerin.