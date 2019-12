Laurie Cholewa et son mari Greg, Marilou Berry radieuse pour l'Instax Mini Link

Immortaliser le bonheur ? Ils ont trouvé la solution. Le mardi 10 décembre 2019, une brochette d'heureux veinards s'est réunie, dans la capitale parisienne, pour trinquer en l'honneur du nouveau bijou de la marque Fujifilm : l'Instax Mini Link. Une occasion que n'auraient manquée pour rien au monde les célébrités les plus photogéniques de nos frontières. La divine Laurie Cholewa, au bras de son époux Greg Levy, avait le coeur à l'amour et à la fête en testant cette ingénieuse imprimante. À ses côtés, Marilou Berry brillait d'enthousiasme, face à Fred Testot, Romane Bohringer, Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues, Taïg Khris, Cartman, Christian Millette, Sandrine Quétier, Maxime Dereymez, l'animateur Stéphane Jobert ou encore Sami Outalbali, de l'excellentissime série Netflix Sex Education.

Ils n'étaient pas les seuls à porter fièrement les couleurs de l'Instax Mini Link. Auprès des acteurs, présentateurs et danseurs présents ce soir-là, l'équipe Fujifilm assurait également la bonne ambiance. Masato Yamamoto, le directeur général, Franck Bernard, le directeur commercial et Christophe Eisenhuth, le responsable Marketing et Communication, avaient aussi bravé les intempéries pour profiter des festivités. Le fruit de leur travail acharné ? Une imprimante teenie weenie extramignonne, adaptée aux smartphones, qui offre la liberté d'épancher ses souvenirs sur le papier tout en s'amusant avec, à l'aide d'un mode "divertissement". Comble du chic, l'objet existe en bleu, rose et blanc. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël...

Laurie Cholewa et Greg Levy, retour sur leur jolie histoire

Si Laurie Cholewa a choisi d'amener son époux, Greg Levy, pour célébrer la sortie de l'Instax Mini Link, ce n'était pas gagné d'avance. Bien qu'elle diffuse de-ci de-là des souvenirs en compagnie de sa moitié, la présentatrice de 39 ans ne s'affiche, officiellement, que très peu à son bras. Et pourtant, le 14 juin 2018, les tourtereaux se sont dit "oui" et ont accueilli, la même année, leur adorable petite Rose. Très peu de photographies de ces deux événements ont fuité depuis. Sans doute ne disposaient-ils pas du bon appareil !