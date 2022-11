Laury Thilleman ravissante en mini jupe dorée pour lancer Noël avec Sandrine Quétier et Vincent Clerc

Le 13 novembre dernier, Laury Thilleman annonçait une mauvaise nouvelle à ses abonnés sur Instagram. En effet, l'ancienne Miss France venait de se blesser gravement le genou, elle qui est fan de surf et de sports nautiques et qui par conséquent multipliait les sorties marines récemment.

"Merci pour tous vos petits messages. Le genou a vrillé hier en touchant le fond après une vague un peu trop engagée pour mon petit niveau de kamikaze amatrice mais le moral est là ! Le verdict est tombé : c'est le ménisque qui est touché, l'IRM nous en dira plus mais sûrement une petite entorse, donc pour le moment c'est repos et argile à gogo !", avait-elle confié à sa communauté, alors qu'elle passait en effet pas mal de temps sur la côte Atlantique, notamment chez ses amis Jérémy Frérot et Laure Manaudou.

Des activités qui lui permettent notamment de se changer les idées et de "penser à elle avant tout", phrase qu'elle avait prononcée lorsqu'elle venait de mettre un terme à son histoire avec le cuisinier Juan Arbelaez, avec qui elle partageait sa vie depuis plusieurs années et qu'elle avait notamment épousé en 2019. Mais il se pourrait donc qu'elle soit privée de mer pendant quelque temps, le temps que sa blessure s'estompe.



Noël arrive !

Un handicap qui ne l'a pourtant pas empêchée de s'afficher en pleine forme ce jeudi 17 novembre à Paris à l'occasion des illuminations de Noël du Comité du Faubourg Saint-Honoré. Elle portait notamment une ravissante mini jupe dorée parfaitement assortie à sa veste à boutons. Elle était entourée de Sandrine Quétier, très élégante dans une longue veste multicolore à carreaux, ainsi que de Laurie Cholewa, qui arborait quant à elle un très joli manteau d'hiver blanc. À noter que l'ex rugbyman Vincent Clerc était également au rendez-vous.



Une soirée qui était donc placée sous le signe de Noël, fête qui se rapproche doucement mais sûrement. Pour rappel, au début du mois, c'est Isabelle Huppert et Naomi Campbell qui lançaient les festivités avec l'inauguration des vitrines de Noël du Printemps, Boulevard Haussmann.