Laury Thilleman blessée : photo de son corps abîmé, elle donne des nouvelles inquiétantes

Sa jambe n'a pas très bien vécu sa dernière sortie en mer... Fan de surf et de sports nautiques, l'ancienne Miss France Laury Thilleman s'est gravement blessée au genou ce dimanche, comme elle l'a montré à ses abonnés sur Instagram quelques heures plus tard. Un moment peu sympathique, qui pourrait priver la jeune femme de sorties marines pendant plusieurs semaines, elle qui s'y était beaucoup investie ces derniers mois.

Bretonne, l'ex-reine de beauté de 31 ans, passe en effet pas mal de temps sur la Côte Basque depuis de nombreuses années, notamment chez ses amis Jérémy Frérot et Laure Manaudou, qui vivent dans le Bassin d'Arcachon avec leurs trois enfants (Manon, 12 ans, Lou, 5 ans, et un dernier petit garçon, 18 mois) et avec qui elle partage plusieurs passions... dont celle de se jeter dans les vagues !

Croquant la vie à pleines dents, la jeune femme avait également conscience de se vider la tête de moments difficiles : en mai 2022, elle avait annoncé être en plein divorce avec le cuisinier Juan Arbelaez, rencontré 7 ans auparavant et qu'elle avait épousé en 2019. Si la séparation s'était faite d'un commun accord, la Miss France ayant même eu de jolis mots pour son ex, elle avait tout de même évoqué l'urgence de "penser à elle avant tout" alors qu'elle venait de passer ses 30 ans et un besoin de se retrouver.

Absente durant plusieurs semaines ?

Besoin comblé, grâce à de nombreux projets dont un podcast tournant autour de la nature et dont le prochain chapitre sera d'ailleurs consacré à l'océan. Sur lequel elle va d'ailleurs pouvoir se consacrer pleinement, puisqu'il n'est pas question qu'elle retourne à l'eau dans les prochains jours. En effet, en légende de la photo de son genou blessé, elle a donné quelques précisions sur la nature de sa blessure.