Laury Thilleman séparée de Juan : elle s'éclate, solo, à l'autre bout du monde !

Vacances ou nouvelle saison de Koh-Lanta ? Difficile à dire ! Après avoir profité d'un séjour à la mer en Bretagne, Laury Thilleman - ancienne Miss France 2011 - s'est envolée un peu plus loin. Sa nouvelle destination surf ? Uluwatu, à Bali ! Sur son compte Instagram, la jeune femme fraîchement débarquée en Indonésie a d'ores et déjà partagé quelques souvenirs de son séjour. Les sports nautiques sont au rendez-vous, bien sûr, mais Madame se régale également des spécialités locales et s'amuse de la flore et de la faune qui occupent l'île, dont de nombreux petits singes.

"Que l'aventure commence", écrit-elle. C'est le début, il est vrai, d'un nouveau chapitre pour Laury Thilleman. Elle, qui avait pour habitude de parcourir le globe avec Juan Arbelaez et leurs amis Laure Manaudou et Jérémy Frérot, voyage désormais seule. Son ex est, quant à lui, en vacances à Dénia, en Espagne. En couple avec le chef cuisinier colombien depuis le mois de décembre 2015, mariée depuis décembre 2019 - la cérémonie a eu lieu à Brest -, la reine de beauté est désormais célibataire, comme un communiqué officiel l'expliquait en début d'année 2022.