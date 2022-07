Laury Thilleman célibataire : elle dévoile son corps sculpté pour ses premières vacances sans Juan Arbelaez

"Tant qu'on vogue sur la bonne vague de chaleur, et donc de bonheur", "Pen Had la plus belle plage du monde", "Camaret, les tas de pois, la plage du veryllach, le lion....toute ma jeunesse et les souvenirs d enfance les plus doux", "Vous êtes magnifiques", "BZH Bretagne Zone Heureuse !!", "Le plaisir des choses simples", "Magnifique la vie en presqu'île", "Flamboyante beauté", ont réagi certains internautes sur Instagram.

Récemment interviewée dans le magazine ELLE, l'ancienne Miss France a révélé sa petite habitude lorsqu'elle partait en road trip ou en vacances. "Il y a quelques étés, j'ai donc commencé à tester des régimes sans smartphone, voire même sans écran du tout !", a-t-elle notamment fait savoir. Même si les premières fois ont été dures, la jolie jeune femme a finalement ressenti un grand bien-être suite à cette détox.

Elle confiait : "Mon régime digital détox m'a fait un bien terriblement fou !!!! Je pouvais attendre dans une file sans écouter mes messages, je pouvais me lever le matin sans regarder mes mails, pire (ou mieux) je pouvais ne PLUS AVOIR DE BATTERIE. Incroyable non ? Je me sentais LIBRE. Et beaucoup plus DISPONIBLE. Pour moi, mais aussi pour les autres." Une cure bienfaisante qu'elle a sûrement dû suivre lors de ce nouveau van trip estival entre amis.