Laury Thilleman : Son chéri Juan Arbelaez tenu en laisse, une photo surprenante !

À tous ceux qui s'irritent de voir des calendriers de l'avent dans les rayons des mois avant Noël, les dernières aventures de Juan Arbelaez et de Laury Thilleman ne sont pas vraiment faites pour vous. Les amoureux ont, eux, pris la pose vêtus de costumes... d'Halloween. Une photo postée le 29 août 2021 sur Instagram. Adieu l'été, bonjour l'automne ?

Tandis que l'ancienne Miss France porte les habits (et la perruque) de la célèbre Cruella, le chef cuisinier, lui, arbore un costume de dalmatien. "Juan en avait toujours rêvé et ça se voit", a légendé Laury Thilleman dans un éclat de rire. Boa noir et blanc, longs gants rouges et pelage : la miss et son homme Juan Arbelaez ont fourni tous les efforts leur permettant d'être le plus ressemblants possible au fameux dessin animé.

De nombreuses personnalités ont été hilares de les voir ainsi vêtus. "Vous êtes parfaits", a ri Elodie Frégé. "Magique", a écrit Valérie Damidot. Laura Tenoudji, Vaimalama Chaves ou encore Laure Manaudou ont été séduites par ces accoutrements. Pari perdu, gage ou simple grain de folie ? Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur ces costumes.